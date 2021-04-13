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Dünya ABD ve İsrail birlikte çalışacak! 'Bizde nükleer silah var ama onlarda olmamalı'
Dünya

ABD ve İsrail birlikte çalışacak! 'Bizde nükleer silah var ama onlarda olmamalı'

ABD yönetimi ve İsrail nükleer silahlara sahip iki olarak İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için çalışılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 21:24:00 -
ABD ve İsrail birlikte çalışacak! 'Bizde nükleer silah var ama onlarda olmamalı'

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın başkanlığında bugün ABD-İsrail Stratejik İstişari Grubu'nun çevrim içi toplantısının gerçekleştiğini bildirdi.

Horne, söz konusu görüşmenin, iki ülke arasındaki önemli güvenlik konuları üzerine yapılan görüşmelerin bir parçası olduğuna işaret etti.

Toplantıda, yetkililerin ortak bölgesel tehdit ve zorluklar karşısında istikrarı ve güvenliği artırma seçenekleri konusunu ele aldığını belirten Horne, "Sullivan, Biden-Harris yönetiminin İsrail'in güvenliği ve İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamak konusunda sarsılmaz taahhüdünü bir kez daha vurguladı." bilgisini paylaştı.

Horne, ABD'li ve İsrailli yetkililerin gelecek aylarda "yakın ve açık" diyaloğu sürdürme vurgusu yaptığını belirterek, "Sullivan, ileriki müzakereler için İsrailli mevkidaşı Meir Ben-Shabbat'ı, bu ay bitmeden önce Washington'a gelmesi için davet etti." ifadesini kullandı.

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