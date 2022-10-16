ABD ve İran arasında yüksek gerilim

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran’da Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Reisi, ABD’nin İran’daki gösterilere destek verdiğini ve bu şekilde İranlıları umutsuzluğa ve kaosa mahkum etmeye çalıştığını söyledi. ABD’yi “büyük şeytan” olarak adlandıran Reisi, bölgede gerçekleşen terör, kaos ve sabotajların ABD yönetimi tarafından desteklendiğini belirtti. Reisi, “Filistin’i işgal eden Siyonist İsrail rejiminin 70 yıldan fazladır ABD tarafından desteklenmesi ve yine Afganistan’ın ABD tarafından işgali bu büyük şeytanın icraatlarından bazılarıdır” dedi.

Reisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın İran’daki gösterilere ilişkin açıklamasına tepki göstererek, “ABD Başkanı yaptığı açıklamalar ile diğer ülkelerde kaos ve terörü kışkırtıyor” ifadelerini kullandı. ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü operasyon ve saldırıları iyi bildiklerini kaydeden Reisi, İran aleyhinde yürütülen algının başarısız olacağını ve hedeflerine ulaşamayacaklarını söyledi.

Tahran'ın tavrı sertleşiyor

İran’ın başkenti Tahran’da Masha Amini adlı genç kızın, 13 Eylül’de ahlak polisince gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle başlayan protestolar sürerken, ülke yönetiminden “sert açıklamalar” geldi.

Nitekim İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede patlak veren yönetim karşıtı protestolara ilişkin “kimsenin İslam Cumhuriyeti’nin kökünü kazıyabileceğini düşünmeye cüret etmemesi gerektiğini” söyledi. İran İslam Cumhuriyeti’ni “kökü sağlam bir ağaca” benzeten Hamaney, “Bu fidan artık güçlü bir ağaç ve kimse onu kökünden sökebileceğini düşünmeye cüret etmemeli” ifadesini kullandı. Euronews’un aktardığına göre, protestoları “İran’ın büyük ve yenilikçi gelişimine ve hareketlerine karşı düşmanın pasif ve beceriksiz tasarımı” olarak nitelendiren Hamaney, şöyle devam etti:

Renkli devrimler!

“Düşmanlarca organize edilen dağınık ayaklanma eylemleri... Son olaylarda, düşmanın rolü ve müdahalesi herkes için hatta tarafsız yabancı uzmanlar için bile aşikar. Bu olaylar kendiliğinden ortaya çıkan bir iç mesele değil, elbette düşmanlar bazı alanları kullanmış olabilir ancak propaganda yapmak, zihinleri etkilemeye çalışmak, heyecan yaratmak, yakıcı maddeleri teşvik etmek hatta onları yapmanın yollarını göstermek gibi düşmanın eylemleri artık tamamen görülmektedir.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise, İran’ın darbe veya renkli devrimler yapılacak bir ülke olmadığını söyledi, protestoları “terör eylemi” olarak niteledi. Abdullahiyan, Batılı ülkeleri samimi olmamakla suçlarken, “Batı’da her türlü ayaklanmayla mücadele olumlu karşılanırken, aynı durumun İran’da ‘sert bastırma’ olarak adlandırılması kabul edilemez. Barışçıl gösteriler ile ayaklanma ve kamu mallarına zarar vermek birbirinden tamamen farklı, barışçıl gösterilere biz izin veriyor, destekliyoruz” diye konuştu. İran İslam Cumhuriyeti’nin halk desteğine ve uygulanabilir bir demokrasiye sahip olduğunu belirten Abdullahiyan, “Burası darbelerin veya renkli devrimlerin yapılacağı bir ülke değil” dedi.