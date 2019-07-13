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ABD ve İngiltere'den Rusya'ya karşı flaş hamle! "Sahte bilgi sızdıracaklar"

﻿ABD ve İngiltere'nin İstihbarat birimleri, yeni yaptırımlara gerekçe olması için, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresi ile ilgili sahte bilgiler sızdırmayı planlıyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:36
ABD ve İngiltere'den Rusya'ya karşı flaş hamle! "Sahte bilgi sızdıracaklar"

Sputnik'in yayınladığı askeri bir diplomatik kaynağa dayandırılan habere göre, ABD ve İngiltere İstihbarat servisleri 2015'te gerçekleşen Panamagate skandalının benzeri için hazırlanıyor.

"Sahte bilgiler ürettiler"

ABD ve İngiltere istihbarat servislerinin,Putin'in yakın çevresi ve Rusya Savunma Bakanlığı ile ilgili sahte bilgiler hazırladıklarını iddia eden askeri kaynak, "Şu anda Batı özel servisleri tarafından organize edilen Rus karşıtı kampanya, Putin'in yakın çevresini ve Savunma Bakanlığını itibarsızlaştırmak için düzenleniyor. Amerikan ve İngiliz istihbaratları, Rusya ile ilgili sahte bilgiler ürettiler" dedi.

Kaynak, sahte bilgi senaryosunun sebebinin Rusya'ya yaptırım uygulamak için gerekçe hazırlamak olduğunu belirtti.

Sahte bilgiler, George Soros ve William Browder gibi etkili finansörlerin vakıfları tarafından kontrol edilen medyada toplanacak. Kaynağa göre sahte bilgi kampanyası, ABD makamları tarafından desteklenen Radio Freedom ve Current Time haber ajanslarını da kapsayacak.

Rapora göre, kampanya, devlet dairelerine bağlı olmayan kuruluşlar tarafından yayınlanacak sahte bilgiler ile Panamagate şablonunu takip ediyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:36
  1. ABD ve İngiltere istihbarat servisleri
  2. Rusya
  3. Panamagate skandalı
  4. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  5. Rusya Savunma Bakanlığı
  6. sahte bilgiler
  7. Dezenformasyon

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