ABD ve İngiltere'deki doktorlardan Gazzeli doktorlara destek
ABD ve İngiltere'deki doktorlar, terörist İsrail'in katliam yaptığı Gazze'deki doktorlara destek verdi. Sağlık çalışanları ellerine "Soykırımı durdurun", "Filistinlilerin hayatı önemli" yazılı pankartlar bulundurdu.
Katil İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırıma dünyanın farklı ülkelerinden gelen tepkiler ve protestolar giderek artıyor.
Amerika'nın Philadelphia kentindeki sağlık çalışanları, ülkelerinin İsrail işgalini destekleme politikasını protesto etmek ve Gazze'deki şehit ve yaralılara dikkat çekmek için şehir meydanında yere yattılar.
Sağlık çalışanları ellerine "Soykırımı durdurun", "Filistinlilerin hayatı önemli" yazılı pankartlar bulundurdu.
Londra'da da doktorlar Gazze'de öldürülen sağlık çalışanlarının isminin yazıldığı dövizlerle basın açıklaması yaptı.
Açıklamayı yapan doktor gözyaşlarını tutamadı.
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