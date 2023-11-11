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Dünya ABD ve İngiltere'deki doktorlardan Gazzeli doktorlara destek
Dünya

ABD ve İngiltere'deki doktorlardan Gazzeli doktorlara destek

Yeniakit Publisher
2023-11-11 12:28:00 -

ABD ve İngiltere'deki doktorlar, terörist İsrail'in katliam yaptığı Gazze'deki doktorlara destek verdi. Sağlık çalışanları ellerine "Soykırımı durdurun", "Filistinlilerin hayatı önemli" yazılı pankartlar bulundurdu.

Katil İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırıma dünyanın farklı ülkelerinden gelen tepkiler ve protestolar giderek artıyor.

Amerika'nın Philadelphia kentindeki sağlık çalışanları, ülkelerinin İsrail işgalini destekleme politikasını protesto etmek ve Gazze'deki şehit ve yaralılara dikkat çekmek için şehir meydanında yere yattılar.

Sağlık çalışanları ellerine "Soykırımı durdurun", "Filistinlilerin hayatı önemli" yazılı pankartlar bulundurdu.

Londra'da da doktorlar Gazze'de öldürülen sağlık çalışanlarının isminin yazıldığı dövizlerle basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı yapan doktor gözyaşlarını tutamadı.
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BUNDAN SONRA SURIYE-IRAK-ORTADOGUDA ONCELIKLI TEK TERORIST VE TEK SAVAS "BUKALEMUN SOYKIRIMCI GASPCI sapkin SIyONIZMLE SAVAŞ!!!! KIYAMETE DEK ABD VD EMPERYALIST SIYONISTLER VE KUKLA SİYONIST DEAŞI TEROR ORFLGUTU ISRAILLE SAVAS 1.ONCELIKLI VR ASIL SORUNDUR

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