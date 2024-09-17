ABD ve Çin'de Bayraktar TB2 SİHA şaşkınlığı sonrası Bayraktar AKINCI’dan TOLUN IIR ile tam isabet

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na (TİHA) yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu devam ediyor. Bayraktar AKINCI, ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Tam Atım Güdümlü Mühimmat ile yapılan atış testini başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden üç adet TOLUN IIR mühimmatı ile havalanan Bayraktar AKINCI, Konya Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi’ne hareket etti. Burada 22 bin feet irtifadan ateşlenen TOLUN, 20 kilometre mesafeden hedef zırhlı personel taşıyıcıyı tam isabetle vurdu.

YENİ AKILLI MÜHİMMAT

Bayraktar AKINCI'ya entegre edilen ASELSAN'ın geliştirdiği TOLUN IIR, 80 kilometre atış menziline sahip ve çift yönlü veri bağı ile merkeze görüntü aktarımı sağlayabiliyor. Bu özellik sayesinde mühimmat, son ana kadar insan yönlendirmesi ile hedefe etkili bir şekilde kilitlenebiliyor.

YÜKSEK BAŞARI

Bayraktar AKINCI TİHA'ya milli olarak üretilen mühimmatların entegrasyonu başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Bayraktar AKINCI, farklı hedeflere karşı kullanılabilen geniş yelpazedeki milli mühimmatlarla etkinliğini ve caydırıcılığını artırıyor. Şu ana kadar MAM-L, MAM-T, TOLUN, Teber-81 gibi birçok mühimmatla testler başarıyla tamamlandı.

ASELFLIR-500 İLE NOKTA ATIŞ

22 Şubat'ta gerçekleştirilen testte Bayraktar AKINCI, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak deniz üzerinde seyreden Albatros İDA'yı başarıyla imha etmişti.

BAYRAKTAR AKINCI C GÖKYÜZÜNDE

Bayraktar AKINCI C, Şubat ayında 1 saatten fazla süren uçuş testinde toplam 1700 beygir gücündeki motorlarıyla başarılı bir test gerçekleştirdi. AKINCI C, sınıfının en güçlü muharip platformu olmaya aday.

70 BiN UÇUŞ SAATİ

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 70 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşına ulaştı.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Baykar, 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye’de en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı. Baykar, 33 ülke ile Bayraktar TB2, 10 ülke ile ise Bayraktar AKINCI TİHA için ihracat anlaşmaları imzaladı.

Dünyada satılan SİHA’ların Türk ürünü olduğu bildirildi. Savunma Uzmanı Turan Oğuz, “Hem ürün iyi, hem teslimat hızlı. İşinizi iyi yaptığınızda elbette birinci olursunuz” dedi.



Ambargolar nedeniyle savunma sanayisinde yerli üretime ağırlık vererek büyük atılım yapan Türkiye, birçok ülkeyi geride bırakarak dünyanın en büyük SİHA tedarikçisi oldu.(ntv)

ABD ve Çin'de Bayraktar TB2 SİHA şaşkınlığı ne olmuştu?



İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ilgili rapor hazırlayan ABD merkezli Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi’nin (CNAS) değerlendirmelerine göre, Türkiye küresel savunma sanayii açısından çarpıcı bir gelişme yaşıyor. İsrail ve ABD’nin İHA ve SİHA pazarındaki hâkimiyetinin çoktan geride kaldığına dikkat çekilen raporda, Çin, Türkiye ve İran’ın düşük maliyetli SİHA’lar geliştirdiği vurgulandı.



Türkiye’nin SİHA pazarındaki yükselişine katkıda bulunan çeşitli faktörlere de dikkat çekilen raporda, Libya, Karabağ ve Ukrayna’daki savaş alanlarından kullanılan SİHA’ların savaşların seyrindeki etkisine işaret edildi. Rapora göre, dünya çapındaki SİHA satışlarının yüzde 40’ı Avrupa’daki ülkelere yapılırken, Türkiye’nin etkisiyle özellikle 2020 yılından bu yana SİHA transferlerinin Afrika ülkelerine yapıldığının altı çizildi.



ABD’nin Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi’ne (MTCR) kendi kendine dayattığı bağlılığın, Çin ve Türkiye’de rekabete yol açtığına ve Washington’ın nüfuzunun yolunun daraltıldığına vurgu yapıldı. 2022’de altı yeni ülkenin SİHA satın aldığının ve bunların hepsinin Bayraktar TB2 İHA’ları olduğunun belirtildiği raporda, Çin’in İHA satışlarının 2014’te zirveye ulaştığı ancak ve 2021’de de Türkiye’nin, dünyanın en büyük tedarikçisi olarak Çin’i geride bıraktı kaydedildi.



CNAS raporuna göre 1995-2023 yılları arasında küresel çapta 633 SİHA satıldı, 2018’den bu yana ise Çin, Türkiye ve ABD, 40 farklı ülkeye toplam 69 SİHA satışı gerçekleştirdi. Bu SİHA satışlarının yüzde 65’ini Türkiye yaparken, Çin yüzde 26, ABD ise yalnızca yüzde 8 satışı gerçekleştirdi. Raporda, Türkiye’nin insansız hava araçlarını diğer ülkelerden daha hızlı bir şekilde teslim etme kabiliyetine sahip olduğu ve bunun da satış sayılarında etkili olduğu belirtildi.(türkye)