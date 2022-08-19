ABD ve Çin arasında yeni savaş patlak verdi

Yeni Akit Ankara

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Yuting, Beijing’de düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren Çip ve Bilim Yasası’nı değerlendirdi.

Ayrımcılığa yol açacak…

Yasanın Amerikan çip sektörüne dev miktarda sübvansiyon ve vergi muafiyeti sağlayacağını hatırlatan Shu Yuting, yasadaki bazı hükümlerin, ilgili işletmelerin Çin’deki normal ticari ve yatırım faaliyetlerini kısıtlayacağını, dolayısıyla ayrımcılığa yol açtığını kaydetti.

Yasanın piyasa kuralları ile uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğine işaret eden sözcü, yasayla küresel çip tedarik zincirine darbe indirileceğini ve küresel ticarete büyük engeller getirileceğini ifade etti. ABD’nin söz konusu yasasının Dünya Ticaret Örgütü’nün ilgili kurallarına uyması ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarına yararlı olması gerektiğine işaret eden Shu, Çin’in ilgili uygulamaları yakından takip ederek, gerektiği takdirde kendi meşru çıkarlarını korumak için güçlü önlemlere başvuracağını sözlerine ekledi.