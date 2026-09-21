Türk üniversitesi geliştirdi: Deprem tehlikesine yerli ve milli önlem

'BETONARME BİNALARA DA UYGULANABİLİR': Amaçlarının, binanın deprem sırasında sarsıntıyı hissetmemesi olduğunu belirten Bal, "Bizim projemizin özelliği gereği ilk hedefimiz bu binanın deprem sırasında sarsıntıyı hissetmemesi ve deprem sonrasında kullanımda kalmasıydı. Yani hemen kullanım performansı düzeyinde kalmasıydı. Bu sönümleyiciler bu amaçla geliştirildi. Bunlar şu anda içinde bulunduğumuz binada çelik yapı olarak kullanılıyor. Ancak tamamı çelik bina, ağır çelik dediğimiz içerisinde metalik panel sönümleyicilerimiz var. Bunun dışında betonarme sistemlere de uygulanabilir. Yine bu binanın bir diğer özelliği de özellikle yangın direncini arttırmak amacıyla döşeme sistemleri ve çatı sistemleri tamamen donatılı gaz betonla imal edilmiş bir bina. Bu açıdan da Türkiye'deki yeniliklere öncü olan bir binanın içindeyiz şu anda" diye konuştu.