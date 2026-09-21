Türk üniversitesi geliştirdi: Deprem tehlikesine yerli ve milli önlem
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde geliştirilen metalik panel sönümleyicilerle, deprem sırasında oluşan yükün kolon ve kirişlere ulaşmadan sönümlenmesi hedefleniyor. NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, “Bu metalik panel sönümleyicileri Tekirdağ Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı’nda geliştirdik. İlk defa da Türkiye’de bizim bu sağlık spor bilimleri derslikleri projesinde uyguluyoruz şu anda. Tamamen yerli ve milli mühendislik eseri olan bir sönümleyici tipi” dedi.