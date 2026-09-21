Avukatlığı bırakıp bu işe başladı: Günde 26 bin TL'ye para demiyor!

İngiltere'nin East Sussex bölgesinde yaşayan Liz East, yaklaşık altı yılını hukuk eğitimi için harcadı. Ardından dört yıl boyunca ceza savunması alanında paralegal olarak çalıştı ve hedefi ceza avukatı olmaktı. Ancak kariyeri ilerledikçe çalışma koşulları onu giderek daha fazla yıpratmaya başladı. Zaman zaman günde 12 saatten fazla çalışan Liz, bir süre sonra yaptığı işin hayatını nasıl etkilediğini sorgulamaya başladı.