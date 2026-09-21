Avukatlığı bırakıp bu işe başladı: Günde 26 bin TL'ye para demiyor!
Yıllarca okuyarak avukat olan kadın, mesleğini bırakarak köpek bakıcısı oldu. Genç kadın gezdirdiği köpekler sayesinde günde 26 bin liraya kadar para kazanıyor.
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Yıllarca okuyarak avukat olan kadın, mesleğini bırakarak köpek bakıcısı oldu. Genç kadın gezdirdiği köpekler sayesinde günde 26 bin liraya kadar para kazanıyor.
İngiltere'nin East Sussex bölgesinde yaşayan Liz East, yaklaşık altı yılını hukuk eğitimi için harcadı. Ardından dört yıl boyunca ceza savunması alanında paralegal olarak çalıştı ve hedefi ceza avukatı olmaktı. Ancak kariyeri ilerledikçe çalışma koşulları onu giderek daha fazla yıpratmaya başladı. Zaman zaman günde 12 saatten fazla çalışan Liz, bir süre sonra yaptığı işin hayatını nasıl etkilediğini sorgulamaya başladı.
Eski çalışma ortamını oldukça zorlayıcı olarak tanımlayan 30 yaşındaki kadın, her gün kendisini olduğundan daha yaşlı hissettiğini ve "Hayatım artık böyle mi olacak?" diye düşündüğünü söyledi.
HUKUK KARİYERİNİ BIRAKIP KÖPEKLERLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI Liz, hukuk sektöründeki işinden ayrıldıktan sonra kısa bir süre danışmanlık yaptı. Ancak sonunda yönünü tamamen değiştirmeye karar verdi. Eşinin köpek gezdirme ve köpek konaklatma işi yaptığını gören Liz, onun işini severek yapmasından etkilendi. Kendisi ise hafta sonlarında bile çalışmayı düşünmekten yoruluyordu.
Bunun üzerine kendi köpek gezdirme ve konaklatma işini kurdu. İlk dönemde müşteri kitlesini oluşturabilmek için bir barda çalışmaya devam eden Liz, kısa sürede köpek gezdirme hizmetine olan talebin yüksek olduğunu fark etti.
GÜNDE 300-400 STERLİN CİRO YAPIYOR İşinin ilk yılının sonunda Liz, günde yaklaşık 20 ila 30 köpeği gezdirmeye başladı. Günde yaklaşık dört ayrı yürüyüş düzenleyen genç kadın, köpek başına saatlik 14 sterlin ücret alıyor. Bu şekilde günlük cirosunun yaklaşık 300 ila 400 sterlin (yaklaşık 19 bin ila 26 bin TL) arasında olduğunu belirtiyor.
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