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Sağlık
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Her 3 saniyede bir yeni vaka: Türkiye ve dünyada demans alarmı

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Her 3 saniyede bir yeni vaka: Türkiye ve dünyada demans alarmı

Dünya genelinde 57 milyona yakın kişiyi etkileyen demans ve Alzheimer, halk sağlığını tehdit eden en büyük kronik rahatsızlıklar arasında yer alıyor. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, değiştirilebilir risk faktörlerine müdahale edilerek demans vakalarının yüzde 45’inin önlenebileceğini veya geciktirilebileceğini duyurdu.

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Foto - Her 3 saniyede bir yeni vaka: Türkiye ve dünyada demans alarmı

Dünya genelinde 55-57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans Türkiye'de de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor.

#2
Foto - Her 3 saniyede bir yeni vaka: Türkiye ve dünyada demans alarmı

Sağlık Bakanlığı, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında açıklama yaptı. Dünyada 55-57 milyon civarında demans hastası bulunduğu, Türkiye'de de demansın önemli sorunlar arasında bulunduğu aktarıldı.

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Foto - Her 3 saniyede bir yeni vaka: Türkiye ve dünyada demans alarmı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alzheimer hastalığı, beyin hücrelerinde zaman içinde meydana gelen hasara bağlı olarak gelişen kronik ve ilerleyici bir rahatsızlıktır. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte beyin işlevleri etkilenmekte; bireylerin konuşma, karar verme ve günlük yaşamlarını bağımsız olarak sürdürme becerileri zamanla kaybolabilmektedir. Alzheimer hastalığı, demansın en sık görülen türü olup tüm vakaların yaklaşık yüzde 60-70’ini oluşturmaktadır. Dünya genelinde 55-57 milyon kişide demans olduğu ve yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilmektedir. Alzheimer hastalığı ve demans, ülkemizde de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunmaktadır."

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Foto - Her 3 saniyede bir yeni vaka: Türkiye ve dünyada demans alarmı

Demans ve Alzheimer hastalığından korunmak için neler yapılmalı? Alzheimer hastalığı ve demansla ilişkili risk faktörleri arasında aile hastalık geçmişi ve cinsiyet gibi değiştirilemeyen unsurlar yer aldığı belirtilerek şunlar aktarıldı:

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Foto - Her 3 saniyede bir yeni vaka: Türkiye ve dünyada demans alarmı

"Bunların yanı sıra yaşam tarzına bağlı oluşabilecek yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, obezite ve tip 2 diyabet; tütün ve tütün ürünleri ile alkol kullanımı, hareketsiz yaşam ve zihinsel olarak pasif olmak gibi değiştirilebilir risk faktörleri de bulunmaktadır. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi ve risk faktörlerinin azaltılmasıyla hastalığın önlenmesi, geciktirilmesi veya etkilerinin azaltılması mümkün olabilmektedir. Araştırmalar, değiştirilebilir risk faktörlerine yönelik uygun müdahalelerle demans vakalarının yüzde 45’inin geciktirilebileceğini veya önlenebileceğini göstermektedir. Demans ve Alzheimer hastalığından korunmak için; zihni aktif tutacak faaliyetler yapılmalı, günlük yaşamda düzenli fiziksel aktiviteye önem verilmeli, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanılmalı, sosyal ilişkiler ve sosyal yaşam sürdürülmeli, tansiyon, kolesterol ve kan şekeri değerleri düzenli olarak takip edilmelidir."

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