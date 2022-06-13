  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD ve BAE'den o bölgede ortak askeri tatbikat
Dünya

ABD ve BAE'den o bölgede ortak askeri tatbikat

ABD ve BAE deniz kuvvetleri, Basra Körfezi'nde 10 gün sürecek bir deniz tatbikatına başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 16:17:00 -
ABD ve BAE'den o bölgede ortak askeri tatbikat

Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri deniz kuvvetleri, Basra Körfezi'nde 10 gün sürecek bir deniz tatbikatına başladı.

"Iron Defender" isimli tatbikat iki ülke arasında her sene gerçekleştiriliyor.

Tatbikatta deniz güvenlik operasyonlarına, mayına karşı tedbirlere ve limanların savunulmasına odaklanılıyor.

ABD tatbikata 600'den fazla personel, 3 gemi ve 2 sahil güvenlik teknesi ile katılım sağlıyor.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23