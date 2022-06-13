ABD ve BAE'den o bölgede ortak askeri tatbikat
ABD ve BAE deniz kuvvetleri, Basra Körfezi'nde 10 gün sürecek bir deniz tatbikatına başladı.
Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri deniz kuvvetleri, Basra Körfezi'nde 10 gün sürecek bir deniz tatbikatına başladı.
"Iron Defender" isimli tatbikat iki ülke arasında her sene gerçekleştiriliyor.
Tatbikatta deniz güvenlik operasyonlarına, mayına karşı tedbirlere ve limanların savunulmasına odaklanılıyor.
ABD tatbikata 600'den fazla personel, 3 gemi ve 2 sahil güvenlik teknesi ile katılım sağlıyor.
Kaynak: Mepa News