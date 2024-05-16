  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD ve Avrupa'ya karşı ittifak! Çin’de imzalanacak
Dünya

ABD ve Avrupa'ya karşı ittifak! Çin’de imzalanacak

Yeniakit Publisher
2024-05-16 01:15:00 -
ABD ve Avrupa'ya karşı ittifak! Çin’de imzalanacak

Avrupa ve ABD'ye karşı aynı cephede birleşen Çin ve Rusya birçok anlaşmaya imza atacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin’e gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin’e gerçekleştirdi. Çin’in başkenti Pekin’e gelen Putin, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek ve 2 ülke arasında üzerinde varılan birçok anlaşmayı imza atacak.

Putin, ayrıca Çin Başbakanı Li Çiang ile de bir görüşme yapacak. Putin Çin temasları sırasında 2 ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 75. Yıl onuruna düzenlenecek olan bir baloya katılacak. Putin, ayrıca Çin’in Harbin kentini ziyaret edecek.

Kaynak: AA

Bosnalı Sırplar, Vladimir Putin'e "nişan" verdi!
Bosnalı Sırplar, Vladimir Putin'e "nişan" verdi!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bosnalı Sırplar, Vladimir Putin'e "nişan" verdi!

Bomba iddia gerçek çıktı! Ukrayna duyurdu: Vladimir Putin'in özel olarak görevlendirdiği komutan öldürüldü
Bomba iddia gerçek çıktı! Ukrayna duyurdu: Vladimir Putin'in özel olarak görevlendirdiği komutan öldürüldü

Dünya

Bomba iddia gerçek çıktı! Ukrayna duyurdu: Vladimir Putin'in özel olarak görevlendirdiği komutan öldürüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Kuzey akımı sabotajı Batı’yı batırdı! Çok ciddi sonuçları olur...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Kuzey akımı sabotajı Batı’yı batırdı! Çok ciddi sonuçları olur...

Dünya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Kuzey akımı sabotajı Batı’yı batırdı! Çok ciddi sonuçları olur...

Vladimir Putin: Türkiye'ye ucuz yakıt sevkiyatına devam edeceğiz
Vladimir Putin: Türkiye'ye ucuz yakıt sevkiyatına devam edeceğiz

Gündem

Vladimir Putin: Türkiye'ye ucuz yakıt sevkiyatına devam edeceğiz

İşte Putin'in rakibi...
İşte Putin'in rakibi...

Dünya

İşte Putin'in rakibi...

İşte Putin'in rakibi...
İşte Putin'in rakibi...

Dünya

İşte Putin'in rakibi...

Vladimir Putin kokpite geçti! Yüksek teknoloji: Nükleer kapasiteli, bombardıman özellikli 'Tu-160M' ile uçtu!
Vladimir Putin kokpite geçti! Yüksek teknoloji: Nükleer kapasiteli, bombardıman özellikli 'Tu-160M' ile uçtu!

Dünya

Vladimir Putin kokpite geçti! Yüksek teknoloji: Nükleer kapasiteli, bombardıman özellikli 'Tu-160M' ile uçtu!

Vladimir Putin kokpite geçti! Yüksek teknoloji: Nükleer kapasiteli, bombardıman özellikli 'Tu-160M' ile uçtu!
Vladimir Putin kokpite geçti! Yüksek teknoloji: Nükleer kapasiteli, bombardıman özellikli 'Tu-160M' ile uçtu!

Dünya

Vladimir Putin kokpite geçti! Yüksek teknoloji: Nükleer kapasiteli, bombardıman özellikli 'Tu-160M' ile uçtu!

{relation id:1722984 slug:'bosnali-sirplar-vladimir-putine-anayasaya-aykiri-sirp-cumhuriyeti-gunu-kapsaminda-nisan-verdi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23