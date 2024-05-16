ABD ve Avrupa'ya karşı ittifak! Çin’de imzalanacak
Avrupa ve ABD'ye karşı aynı cephede birleşen Çin ve Rusya birçok anlaşmaya imza atacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin’e gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin’e gerçekleştirdi. Çin’in başkenti Pekin’e gelen Putin, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek ve 2 ülke arasında üzerinde varılan birçok anlaşmayı imza atacak.
Putin, ayrıca Çin Başbakanı Li Çiang ile de bir görüşme yapacak. Putin Çin temasları sırasında 2 ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 75. Yıl onuruna düzenlenecek olan bir baloya katılacak. Putin, ayrıca Çin’in Harbin kentini ziyaret edecek.
Kaynak: AA
Dünya
Bomba iddia gerçek çıktı! Ukrayna duyurdu: Vladimir Putin'in özel olarak görevlendirdiği komutan öldürüldü
Dünya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Kuzey akımı sabotajı Batı’yı batırdı! Çok ciddi sonuçları olur...
Dünya
Vladimir Putin kokpite geçti! Yüksek teknoloji: Nükleer kapasiteli, bombardıman özellikli 'Tu-160M' ile uçtu!
Dünya
Vladimir Putin kokpite geçti! Yüksek teknoloji: Nükleer kapasiteli, bombardıman özellikli 'Tu-160M' ile uçtu!
{relation id:1722984 slug:'bosnali-sirplar-vladimir-putine-anayasaya-aykiri-sirp-cumhuriyeti-gunu-kapsaminda-nisan-verdi'}