ABD ve Avrupa’nın tasmasını taktığı Miçotakis’ten skandal sözler

ABD ve Avrupa’nın gölgesinde hareket eden Kathimerini gazetesine konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara-Atina ilişkilerini değerlendirdi.

Geçtiğimiz ay Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine işaret eden Miçotakis, "2021 yazının 2020 yazından daha sessiz geçeceğine inanıyorum. Eğer bana gerilimin yapısal nedenlerini çözüp çözmediğimizi soruyorsanız, hayır Türkiye ile tüm farklılıklarımızı bir anda çözmedik" ifadelerini kullandı.

Her defasında aynı yöntemi seçerek tehdit yoluna başvuran Miçotakis, "Türkiye, gerilimi tırmandırma yolunu seçerse, bunun sonuçları olacaktır. Yunanistan, mülteci krizinin silah haline getirilmesine ve Mart 2020 olaylarının tekrarlanmasına asla izin vermeyecek" diyerek skandal açıklamalarda bulundu.

Kaynak: K24