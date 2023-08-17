ABD ve Avrupa'da alkolün yol açtığı ölümler artıyor

Uzmanlar alkol tüketiminin kansere yakalanma riskini önemli ölçüde artırdığını ve bu hastalığın en az yedi türüne neden olduğunu belirtiyor.

Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde alkole bağlı ölümlerin arttığına dikkat çeken uzmanlar, yetkilileri konuyla ilgili önlemler almaya çağırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat'ın çeşitli verilerine göre, alkole bağlı ölümler Avrupa ülkelerinde yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

En son Küresel Hastalık Yükü Çalışmasının verilerine göre, Avrupa'da her 100 bin kişide alkole bağlı en yüksek ölüm oranları Rusya, Ukrayna ve Belarus'ta görülüyor.

AB'de alkole bağlı ölümlerin en yüksek olduğu ülke Bulgaristan, en düşük olduğu ülke ise Malta.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Genel olarak, erkeklerin alkol tüketimi ve alkole bağlı ölüm oranları kadınlardan daha yüksek, ancak ABD'de yakın zamanda yapılan bir araştırma, alkole bağlı ölüm oranının kadınlarda erkeklerden daha hızlı arttığını ortaya koyuyor.