ABD ve Avrupa Birliği, Libya’ya askeri müdahalede bulunabilir mi?

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Enine Boyuna programında Libya ile ilgili Avrupa Birliğinin (AB) güvenliği konusu üzerine değerlendirmeler yaptı.

Avrupa Birliğinin ortak bir dış politikaya sahip olmadığını, koronavirüs pandemisi döneminde yaşananlardan da anlaşılacağı üzere en küçük konularda bile bir araya gelemediklerini belirten Duran, hem AB’nin hem de ABD’nin Libya’da sahada askeri angajmana girmek istemeyeceğini belirtti.

Libya’nın coğrafi olarak Suriye’ye göre Avrupa’ya daha yakın olmasının bir çelişki olarak ortada durduğunun altını çizen Duran, AB’nin bir ülkeyi baştan kurabilecek derecede müdahil olabilecek bir potansiyele sahip olmadığını söyledi.