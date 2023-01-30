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Teknoloji ABD ve AB'den yapay zeka işbirliği
Teknoloji

ABD ve AB'den yapay zeka işbirliği

ABD ve AB’nin, tarım, sağlık, acil durum müdahalesi, iklim tahmini ve enerji şebekelerinin yönetimini gibi alanlarda yapay zeka kullanımını hızlandırmayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir işbirliği gerçekleştirdiklerini duyurdular.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 06:54:00 -
ABD ve AB'den yapay zeka işbirliği

ABD ve AB arasındaki ilk kapsamlı yapay zeka anlaşması olarak nitelendirilen anlaşma kapsamında, hükümetler, devlet eliyle toplanan verilerin ortak şekilde analiz edilmesi öngörülüyor.

Şimdiye kadar sadece kişisel verilerin gizliliği konusunda bir mutabakata varan iki tarafın, bu işbirliğini verilerin analizi seviyesine taşıması ise bazı çevrelerce ilginç olarak yorumlanıyor.

Temel olarak, verilerin gizliliği korunarak, AB’nin ve ABD’nin çeşitli şekillerde topladığı veriler, yapay zekâ algoritmaları tarafından ortaklaşa analiz edilebilecek.

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