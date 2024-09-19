ABD ve 4 ülkeden ‘Acil kodlu’ Orta Doğu kararı!

Tajani, İspanya'da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ile Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde basın toplantısı düzenledi.

“Orta Doğu için bir araya geleceğiz”

Orta Doğu'daki son gelişmelerin sorulması üzerine Tajani, şunları söyledi:

"İsrail'e Gazze'deki sivillerin başına gelenlerden endişe duyduğumuzu ve bunun askeri saldırılardan uzak tutulması gereken insani yardım kuruluşlarının çalışanları için de geçerli olduğunu söyledik. Bugün Paris'te Orta Doğu'daki durumu değerlendirmek için bir araya geleceğiz. Gerilimi önlemek için diplomatik düzeyde neler yapılabileceğini görüşeceğiz."

Tajani, gelecek hafta da New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde G7 ülkelerinin bakanları olarak Orta Doğu'yu görüşeceklerini, esirlerin serbest bırakılmasını, Filistin halkına yardım ulaştırılmasını ve ateşkes istediklerini ifade etti.

Lübnan'da yaşananlar karşısında İsrail'e yaptırım uygulanıp uygulanamayacağı sorusunu yanıtlayan Tajani, "İsrailli bakanlara tek tek yaptırım uygulanması bence hatadır. İsrail ile diplomatik diyaloğu kesmemeliyiz." dedi.