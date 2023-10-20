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Dünya ABD üssüne saldırı! Yaralılar var...
Dünya

ABD üssüne saldırı! Yaralılar var...

Yeniakit Publisher
2023-10-20 01:11:00 - 2023-10-20 01:29:26
ABD üssüne saldırı! Yaralılar var...

Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu Al-Tanf Üssü’ne İHA saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Suriye’nin Deyrizor kentinde bulunan Conoco gaz sahasının patlayıcı yüklü 3 İHA ile hedef alındığı belirtildi.

ABD basınının iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun DEAŞ’a karşı kullandığı Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Al-Tanf Üssü’ne İHA saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Haberlerde, bir İHA’nın düşürüldüğü ancak diğer İHA’nın üssü vurduğu ve hafif yaralanmalara yol açtığı belirtildi.

Gaz sahası da vuruldu

Yerel kaynaklar, Suriye’nin Deyrizor kentinde bulunan Conoco gaz sahasının patlayıcı yüklü 3 İHA ile hedef alındığını aktararak, gaz sahasında patlamalar meydana geldiğini ifade etti.

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