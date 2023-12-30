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Gündem ABD üssüne roket atıldı... Saldırılar hız kazandı
Gündem

ABD üssüne roket atıldı... Saldırılar hız kazandı

Yeniakit Publisher
2023-12-30 08:50:00 -
ABD üssüne roket atıldı... Saldırılar hız kazandı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de, ABD güçlerinin konuşlandığı üsse roket saldırısı yapıldı. Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin Yarubiye beldesinde ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üssü hedef alındı.

Roket saldırısına ilişkin herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırıyor.
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İRAN'IN MESAJLARI

İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayımlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle, güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçleri"nin harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, çatışmanın bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

İran, Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

 

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