ABD üssü vuruldu
Irak'ta İran yanlısı Şii milis güçlerden oluşan gruplar, ABD askeri müsteşarların bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne saldırı düzenledi.
"Irak İslami Direnişi" isimli milis grup adına yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Üssü'ne üç ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Çeşitli silahlarla gerçekleştirilen saldırıda hedeflerin isabetle vurulduğu ileri sürüldü.
Ayn el-Esed Üssü'ne, 3 gün önce de aynı grup tarafından saldırı düzenlendiği açıklanmıştı.
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