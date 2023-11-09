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Dünya ABD üssü vuruldu
Dünya

ABD üssü vuruldu

Yeniakit Publisher
2023-11-09 20:31:00 -
ABD üssü vuruldu

Irak'ta İran yanlısı Şii milis güçlerden oluşan gruplar, ABD askeri müsteşarların bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne saldırı düzenledi.

"Irak İslami Direnişi" isimli milis grup adına yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Üssü'ne üç ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Çeşitli silahlarla gerçekleştirilen saldırıda hedeflerin isabetle vurulduğu ileri sürüldü.

Ayn el-Esed Üssü'ne, 3 gün önce de aynı grup tarafından saldırı düzenlendiği açıklanmıştı.

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