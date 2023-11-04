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Gündem ABD üsleri ve meşru müdafaa hakkı!
Gündem

ABD üsleri ve meşru müdafaa hakkı!

Yeniakit Publisher
2023-11-04 10:55:00 -
ABD üsleri ve meşru müdafaa hakkı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "ABD üsleri ve meşru müdafaa hakkı!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Hizbullah'ın ABD üsleri hakkındaki açıklamasının, Beyaz Saray'ın bölgedeki eşkıyalığının sonu olduğunu söyledi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bir aydır devam eden İsrail saldırıları, “meşru müdafaa hakkı” kapsamında gösterilmeye çalışılıyor..

İsrail öyle diyor. Avrupa öyle diyor. Amerika öyle diyor..

Meşru müdafaa, hukuksal bir kavram..
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Türk Ceza Kanunu’nda 25. maddede düzenlenmiş..

“Kendisine veya başkasına yönelmiş haksız bir saldırıya karşı o anki durum ve imkanlarla, saldırı ile orantılı bir şekilde saldırıyı engellemek” diye tanımlanıyor..

Türk Ceza Kanunu’nda 25. maddede meşru savunma, bir hukuka uygunluk sebebi olarak kabul ediliyor.

Sonraki maddelerde, “Saldırıyı defetmek için orantılı karşı güç kullanan kimse, meşru müdafaa hükümleri gereği cezalandırılmaktan kurtulur” deniliyor..

Uluslararası ilişkilerde de meşru müdafaa düzenlemesi var.

BM Antlaşması 2/4 nolu maddesinde genel hüküm olarak, “kuvvet kullanma” yasağı var, ama istisnası da aynı antlaşmanın 51. maddesinde “meşru müdafaa” olarak belirtilmiş..

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