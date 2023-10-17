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Dünya 'ABD Ukrayna'ya ATACMS füzelerini teslim etti'
Dünya

'ABD Ukrayna'ya ATACMS füzelerini teslim etti'

Yeniakit Publisher
2023-10-17 17:08:00 -
'ABD Ukrayna'ya ATACMS füzelerini teslim etti'

Bölge kaynakları, ABD'nin Ukrayna'ya uzun süredir beklenen ATACMS füzelerini teslim ettiğini bildirdi.

Bölge kaynakları, ABD'nin Ukrayna'ya uzun süredir beklenen ATACMS füzelerini teslim ettiğini bildirdi.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımları devam ediyor.

Son olarak, uzun süredir teslimi beklenen ve tartışmalara yol açan MGM-140 Ordu Taktik Füze Sistemi'nin (ATACMS) teslimatının gerçekleştirildiği ifade edildi.

ATACMS'lerin teslimatı resmi olarak açıklanmasa da bölge kaynakları Ukrayna ordusunun füze sistemlerini saldırılarda kullandığını ortaya çıkardı.

Bugün yapılan açıklamalara göre, Rusya'nın Berdyansk'ta bulunan hava üssü ATACMS füzeleriyle vuruldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Füze parçalarına ait görüntüler Ukraynalı hesaplarca servis edildi.

ABD şimdiye kadar 297 kilometre menzile sahip ATACMS füzelerini Ukrayna'ya tedarik etmeyi kabul etmiyordu.

Kaynak: Mepa News

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