‘ABD üçüncü dünya ülkesine döndü’

Sabah Gazetesi Yazarı Hasan Basri Yalçın bugünkü köşe yazısında çökmekte olan ABD sistemine ve Amerikan rüyasına değindi. Yalçın yazısında 'Aksine Amerikan devletinin hangi siyasi eğilimin eline düşeceği tüm dünyayı on yıllarca etkileyecek bir sonuç doğuracak. O yüzden kavga büyük.' ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

Yukarıdaki ifade bana ait değil. Bir önceki Amerikan Başkanı Donald Trump kullandı. Ve neredeyse bütün Cumhuriyetçiler, ABD'nin üçüncü dünya ülkesine döndüğü kanaatinde.

Önceleri Trump'ı cezalandırma histerileri vardı. Şimdi de seçime sokmama çabaları ortaya çıktı. 6 Ocak Kongre baskını dosyası kapanmak bilmiyor. Sürekli soruşturmalar yapıldı. Trump ekibinden itirafçılar bulundu. Senatörler önünde ifadeye çağrıldı. Trump'ı 6 Ocak Kongre baskınından sorumlu tutmak için her şey yapıldı. Son olarak daha önce örneği görülmemiş bir işe de giriştiler. FBI, Trump'ın evine baskın yaptı ve tüm belgeleri didik ederek Trump'ı baskından sorumlu tutacak delil arayışı başladı.

Amerika'nın hukuk devleti olduğuna inanan Amerikan hayranları için ilginç gelişmeler. İşler karışınca ortada ne hukukun üstünlüğü de ne de tarafsızlığı kaldı. FBI, Trump'ın pek de yanlış sayılmayan ifadesiyle Demokratlar'ın aparatı gibi iş görüyor. Belki bütün Demokratlar demek doğru olmaz ama Biden'ı iktidara getiren grupların hepsi öylesine bir savaş veriyor ki, neyin temiz neyin adil olduğuna baktıkları yok.

Trump'ın suçlu olup olmadığına dair elimde hiçbir delil yok. Ancak kişisel olarak Kongre baskınının baştan aşağı Trump'tan bağımsız ve Trump'a karşı bir komplo olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili tonlarca ifade ortaya çıktı. Ancak Amerikan medyasında haber olma şansı olmadı. Onun yerine Trump'ı ilintilendiren ne kadar ifadesi varsa onları aylarca sakız gibi çiğnediler TV ekranlarında. Bu hareketler bile benim Trump lehine şüphelenmem için yeterlidir.

Veya diyelim ki, gerçekten Trump bir şekilde bu baskınla ilişkili olsun. O şartlarda bile Amerikan sistemi bu tür olayların üzerini örtmek için elinden geleni yapar ve kolayca dosyayı kapatırdı. Amerikan başkanlarının sicilini daha da bozmamaya yönelik genel eğilimi hiç saymıyorum bile. O zaten Trump konusunda açıkça ve defalarca çiğnendi.

Ama bu kez çok daha yoğun bir saldırı var. Çünkü Trump'ın adaylığını hukuk adı altında engellemek istiyorlar. Trump da zaten bunu açıkça dile getiriyor. Ve aslında hiç de fena olmayan bir mağduriyet elde edecek gibi. Çünkü sınırları bu sefer fazla zorladılar.

Bu olay sadece Amerikan siyasetini ilgilendirmiyor. Aksine Amerikan devletinin hangi siyasi eğilimin eline düşeceği tüm dünyayı on yıllarca etkileyecek bir sonuç doğuracak. O yüzden kavga büyük.