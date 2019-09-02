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ABD uçakları, Rusya üzerinde uçacak

Amerika Birleşik Devletleri, Açık Semalar Antlaşması çerçevesinde Rusya toprakları üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştirecek.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:37
ABD uçakları, Rusya üzerinde uçacak

Rusya Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezinden yapılan açıklamada, ABD ve Çek Hava Kuvvetleri uçaklarının Açık Semalar Antlaşması çerçevesinde Rusya ve Beyaz Rusya Devleti toprakları üzerinde bir gözlem uçuşu yapacağı bildirildi. Aynı açıklamada, Rus mürettebatlarının da Finlandiya üzerinde uçuş yapacağı aktarıldı.

Rusya Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Ryzhkov, “Rusya, Açık Semalar Antlaşması uygulaması çerçevesinde, bir Antonov An-30B uçağı kullanarak Finlandiya’nın başkenti Helsinki yakınlarında bir gözlem uçuşu düzenlemeyi planlıyor.” dedi.

Ryzhkov, “Aynı dönemde, Açık Semalar Antlaşması uygulaması çerçevesinde, ABD ve Çekya, Romanya’nın An-30 uçağını kullanarak Kubinka havaalanından Belarus ve Rusya toprakları üzerinde ortak bir gözlem görevi yürütecek.” ifadelerini kullandı.

Açık Semalar Antlaşması

Açık Semalar Antlaşması (ASA), Doğu ve Batı blokları arasında güven ve istikrarı geliştirmek amacıyla açıklık ilkesinden hareketle 1992 yılında Helsinki’de imzalandı. Kasım 2000’de Rusya parlamentosu tarafından onaylanmasını müteakip 2 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girdi.

ASA kapsamında taraf ülke toprakları üzerinde havadan silahsız gözlem uçuşları gerçekleştirilebiliyor. ASA, dünya üzerinde şu ana kadar imzalanan en teknik ve en detaylı antlaşmadır. Antlaşmanın bir diğer özelliği ise teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli yenilenmesidir.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:37
  1. Açık Semalar Antlaşması

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