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Dünya ABD uçakları Çin’in yasak bölgesine girdi
Dünya

ABD uçakları Çin’in yasak bölgesine girdi

ABD ile Çin arasındaki gerilimde yeni gelişme yaşandı. Çin ordusu, bir Amerikan casus uçağının Çin Kuzey Askeri Bölgesi'nin uçuşa yasak bölgesine girdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:32:00 - 2020-08-26 10:36:24
ABD uçakları Çin’in yasak bölgesine girdi

Ticaret kavgasında araları gerilen ABD ve Çin arasında yeni bir olay meydana geldi. Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasından sonra ABD’den gelen peş peşe açıklamalar sonrası Çin’in de karşılık vermesi dünya basınında yankı buldu.

Hem koronavirüs hem ticaret kavgasında arası gerilen iki ülkenin son zamanlarda savaş uçaklarıyla bir birini taciz ettiği haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz günlerde ABD casus uçakları Çin’in bir bölgesine yaklaşarak fitili ateşledi.

‘Çıplak provokasyon’

Çin ordusundan Salı günü yeni açıklama geldi. Açıklamaya göre, bir Amerikan casus uçağının Çin Kuzey Askeri Bölgesi'nin uçuşa yasak bölgesine girdiği belirtildi. Bu adım ‘çıplak provokasyon’ olarak tanımlandı.

Sputnik tarafından aktarılan haberde bakanlığın sözcüsüne göre, Çin askeri tatbikatları sırasında bir ABD U-2 keşif uçağının uçuşa yasak bölgeye uçması sonrası Çin harekete geçti.

ABD açıklama yapmazken, iki süper güç arasında tansiyon yükseldi.

Çin hükümeti karşılığı, sağcı senatörler Marco Rubio, Tom Cotton ve Ted Cruz da dahil olmak üzere birçok ABD'li politikacıya yaptırım uygulayarak verdi.

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