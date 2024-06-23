ABD uçak gemisi Kızıldeniz'den ayrıldı! Olay ne? Bu kez yeni görev ne, şimdi ne olacak? Dikkat çeken açıklaması

ABD ordusu USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisini, Hamas'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı saldırısına yanıt olarak birkaç ay önce konuşlandırılmasının ardından Kızıldeniz'den geri çektiğini açıkladı.

Olay ne?

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), uçak gemisi ve saldırı grubunun ABD'ye geri dönmekte olduğunu açıkladı.

Eisenhower'ın yerini, ABD ordusunun Hint-Pasifik bölgesinde kaldığını ve önümüzdeki hafta Ortadoğu'ya ulaşmasının planlandığını belirttiği USS Theodore Roosevelt ve grubu alacak.

Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, "Eisenhower ve grubu yedi aydan fazla bir süre boyunca Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçen gemileri korudu. Denizcilerin kurtarılmasına ve Yemen'deki Husi milislerinin caydırılmasına katıldı" dedi.

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Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına misilleme olarak aylardır Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İsrail limanlarına giden ya da İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alıyor.

Husiler ayrıca, iki ülkenin grubun kontrolü altındaki bölgelere baskınlar düzenlemeye başlamasının ardından Yemen açıklarında ABD ve İngiliz gemilerine de saldırdı.

ABD, İngiltere ve diğer Batılı ülkeler bölgedeki gemileri korumak için operasyonlar başlattı. yeni görev şimdi ne olacak bilgisi yer almadı.