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Dünya ABD uçak gemisi Basra Körfezi'nde: Fransızlar da orada! Gövde gösterisi ne anlama geliyor?
Dünya

ABD uçak gemisi Basra Körfezi'nde: Fransızlar da orada! Gövde gösterisi ne anlama geliyor?

Yeniakit Publisher
2023-11-27 23:04:00 - 2023-11-27 23:05:52
ABD uçak gemisi Basra Körfezi'nde: Fransızlar da orada! Gövde gösterisi ne anlama geliyor?

Amerikan Donanması’na bağlı bir uçak gemisi, Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne girdi. Geminin, Hamas'a destek veren İran ve diğer ülke ile gruplara karşı konuşlandırıldığı belirtiliyor.

ABD Donanması’na ait USS Dwight D. Eisenhower, 26 Kasım'da Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra Körfezi'ne ulaştı. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM bir açıklama yaparak uçak gemisinin girişini duyurdu. CENTCOM'un açıklamasına göre gemi, seyir serbestisini sağlamak amacıyla devriye gezecek ve bölgedeki ihtiyaçlara destek olacak. ABD donanma gemisine, Fransız donanma gemisi de eşlik etti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ekim ayı sonlarında uçak gemisinin "İran'ın uydu güçleri" olarak değerlendirdiği Yemenli HUSİ’lerin ve Hizbullah'ın saldırılarının artmasından endişe duyduklarını kaydetmişti. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından özellikle Yemenli HUSİ’lerin ve İran destekli cihatçıların denizlerde korsanlık faaliyetlerini artırdığı ifade ediliyor. Saldırıların artmasının ardından ABD bayraklı gemi, Doğu Akdeniz'den Hürmüz Boğazı'na oradan da Basra Körfezi'ne kaydırıldı.

ABD Donanması’na ait gemi, füze de taşıyor. Bu sayede Ortadoğu'da bulunan ABD üslerinin korunması ve caydırıcılık çabalarının bir parçası olacağı ifade ediliyor.

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