Görenler gözlerine inanamıyor: Haziran ayında 6 metre kar!
Artvin'de 6 metreyi bulan kar kalınlığı yolların kapanmasına neden olurken, ekipler yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.
Artvin'in Ardanuç ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda, karla mücadele çalışmaları sürüyor. İşte yer yer 6 metreyi bulan zorlu kar mesaisi...
YOL AÇMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR Kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Artvin Ardanuç ile Erzurum Olur kara yolunda, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma çalışması başlatıldı.
Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu mevkisinden Erzurum'un Olur ilçesine ulaşımı sağlayan 2 bin 670 rakımlı güzergahta yürütülen çalışmada ekipler, yaklaşık 5 kilometrelik bölümde yoğun karla mücadele ediyor.
KAR KALINLIĞI 6 METREYİ BULDU Bazı noktalarda çalışmalar güçlükle sürdürülürken; ekipler, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.
