ABD tutuklu Velid için harekete geçti

2017 yılında tutuklandıktan sonra Suudi yetkililer tarafından işkence gördüğü iddia edilen ABD vatandaşı Dr. Velid Fitaihi için ABD harekete geçti. ABD'li diplomatların Velid Fitaihi ile görüştüğü ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suudi Arabistan'ın ABD vatandaşı Dr. Velid Fitaihi'nin işkence gördüğü haberlerinin ardından ABD'li diplomatların Suudi Arabistan'da hapishaneye giderek Velid Fitaihi ile görüştüğü açıkladı.

Bolton, Amerikan CNN kanalına yaptığı açıklamada, "Şuana kadar bildiğimiz ABD'li diplomatların Suudi Arabistan'da Dr. Velid Fitaihi ile görüştüğüdür" dedi.

"Fiziki durumu iyi değil"

2017 yılında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yumuşak saray darbesiyle başa gelmesinin ardından ülkede "yolsuzluk operasyonu" başlatılmış ve çok sayıda muhalif prens, işadamı ve aktivist gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan Dr. Velid, hapishanede ağır işkence gördüğünü bir arkadaşı aracılığıyla dünya kamuoyuna duyurmuştu.

Fitaihi'nin avukatı Howard Cooper ise ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı'na verdiği demeçte, "Dış dünyayla çok az temas kurmasına izin verilen bir Suudi hapishanesinde tutuluyor. Hapishanede her türlü işkenceden geçiriliyor. Fiziki durumu iyi değil" demişti.