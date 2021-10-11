ABD Türkiye'ye F-16 verecek mi? Yetkililerden açıklama geldi

Bloomberg haber ajansı ve Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye’a konuşan üst düzey Türk diplomatik kaynakları, Türkiye’nin ABD’den talep ettiği 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 80 adet F-16 modernizasyon kitinin toplam maliyetinin 6 milyar dolara yakın olduğunu açıkladı.

Türk kaynaklara göre Biden yönetimi Türkiye’ye yönelik F-16 satışını destekliyor ancak Kongre’nin onayı konusunda sıkıntılar yaşanacağı da düşünülüyor. Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ay sonunda Roma’da düzenlenecek olan G20 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelerek konuyu tartışmasını bekliyor.

Kaynaklar, Türkiye’nin amacının NATO ile uyumlu savaş uçakları tedarik etmek olduğunu belirtirken Türkiye’ye F-16 satışına onay verilmemesinin sadece Ankara’nın değil NATO’nun Güney kanadını da riske atacağını belirtiyor.

Yetkili: "ABD’li yetkililer bize F-16’nın modernizasyonunun ulaşılmaz bir şey olduğunu asla söylemediler. Washington’un Türk ve Yunan dengesine de dikkat edeceğine inanıyoruz."

Bir başka Türk yetkiliye göre ise süreç oldukça hızlı ilerliyor ve Biden yönetimi Türkiye’nin F-16 talebine karşı değil.

Türk yetkililere göre ABD kongresi satışı bloke ederse Türkiye savunmasız kalacak ve Ankara-Washington arasındaki ilişkiler daha da istikrarsız hale gelecek.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde, halihazırda Blok 30, Blok 40, Blok 50 ve Blok 50+ konfigürasyonlarında 230 adetten fazla F-16 savaş uçağı bulunuyor. Blok 30 savaş uçakları, halihazırda TUSAŞ tarafından yapısal modernizasyonundan geçiriliyor.

Türkiye’nin talep ettiği 40 adet F-16’nın, Blok 70 konfigürasyonunda olacağı biliniyor. 80 adet modernizasyon kiti tedarikinin ise Blok 50/50+ konfigürasyonlu F-16’ları kapsadığı tahmin ediliyor.

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