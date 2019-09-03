'ABD Türkiye'ye ek sinyal gönderdi'

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Konsey Başkanı Andrey Bıstritskiy, ABD'nin İdlib'de düzenlediği saldırıyı Türk-Amerikan ilişkilerinin kötüye gittiği bir dönemde Washington tarafından Ankara'ya gönderilen ek sinyal olarak niteledi.

Rus basınına konuşan Bıstritskiy, "ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler iyiye değil, aksine kötüye gidiyor. Washington'un Ankara'yı silah alım anlaşmaları da dahil Moskova'yla yaptığı bazı anlaşmalardan vazgeçirme girişimleri bunun kanıtı. Bu bağlamda, İdlib'e yapılan beklenmedik saldırı, Türkiye için ek sinyal niteliğinde. Burada asıl mesele, Türkiye'nin bunu nasıl okuyacağıdır" dedi.

Türkiye ve Rusya'yı bilgilendirmediler

Ankara'nın mutlaka tepki göstereceğini ve bu tepkinin nasıl olacağının önem taşıdığını kaydeden Rus uzman, ABD'nin saldırıdan önce Rusya ve Türkiye'yi bilgilendirmediğinin altını çizdi.

Mevcut durumun ateşkes rejimini ve gerilimi azaltma sürecini etkileyebileceğini düşünen Bıstriyskiy, bunun durumu daha da kötüye götüreceğini vurguladı.