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Gündem ABD, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı
Gündem

ABD, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 21:07:00 - 2020-12-14 21:12:23
ABD, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

İşte ABD'nin yaptırım kararları:

ABD, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı. Buna göre, Savunma Sanayii Başkanlığı'na ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını internet sitesinden duyurdu. Açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Listede ayrıca, Savunma Sanayii Başkanlığı'na bağlı üç Türkün daha bulunduğu ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

Eyüp

Derhal birkaç s400 sistemi daha alın. Yıllardır zaten ambargo uyguluyorlar. Hem bize patriotları satmayacak vermeyecek hemde başkasındanda almayacaksın. Yani kölem olacaksın.
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