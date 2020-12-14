ABD, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı
ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.
ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.
İşte ABD'nin yaptırım kararları:
ABD, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı. Buna göre, Savunma Sanayii Başkanlığı'na ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım listesine alındı.
ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını internet sitesinden duyurdu. Açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yaptırım listesine alındığı belirtildi.
Listede ayrıca, Savunma Sanayii Başkanlığı'na bağlı üç Türkün daha bulunduğu ifade edildi.
Ayrıntılar geliyor...