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Medya ABD, Türkiye'nin o hamlesinden neden korkuyor? Aşağılık tezgahlara rağmen bunu başardık
Medya

ABD, Türkiye'nin o hamlesinden neden korkuyor? Aşağılık tezgahlara rağmen bunu başardık

Yeniakit Publisher
2024-08-13 16:25:00 -
ABD, Türkiye'nin o hamlesinden neden korkuyor? Aşağılık tezgahlara rağmen bunu başardık

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, Türk savunma sanayisinin geldiği noktanın dünyada büyük yankı uyandırdığını belirtti. Bengin, Türkiye’nin savunma alanında geliştirdiği projelerin ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtardığını ifade etti. Türkiye'nin NATO’daki müttefiki ABD’nin bu gelişmelerden rahatsız olduğunu kaydeden Bengin, Çelik Kubbe gibi projelerin Türkiye'yi stratejik anlamda güçlendirdiğini söyledi. Tunca Bengin, Türkiye’nin bölgedeki rolünün giderek daha da önem kazandığını belirttiği yazısında özetle şunları kaydetti:

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, Türk savunma sanayisinin geldiği noktanın dünyada büyük yankı uyandırdığını belirtti. Bengin, Türkiye’nin savunma alanında geliştirdiği projelerin ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtardığını ifade etti. Türkiye'nin NATO’daki müttefiki ABD’nin bu gelişmelerden rahatsız olduğunu kaydeden Bengin, Çelik Kubbe gibi projelerin Türkiye'yi stratejik anlamda güçlendirdiğini söyledi. Tunca Bengin, Türkiye’nin bölgedeki rolünün giderek daha da önem kazandığını belirttiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türk savunma sanayiinin geldiği nokta nedeniyle dünyanın gözü, kulağı Türkiye’de...Dünya markasına dönüşen İHA ve SİHA’larla başlayan bu süreç artık KAAN’dan TCG Anadolu’ya ve uzun menzilli füzelere kadar uzandı ve bambaşka bir noktaya evrildi. Şimdi buna çok katmanlı entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe de eklendi. Havada, karada, denizde sürekli yenileri geliştirilen projeler silah sanayiinde dışa bağımlığımızı azaltırken, Türkiye’yi dünya piyasalarında söz sahibi de yaptı. Tabii bu aynı zamanda bazı ülkeler açısından ciddi anlamda rahatsızlık ya da tedirginlik demek...En başta da sözde müttefikimiz, NATO’daki ortağımız ABD için… Çünkü Türkiye savunma sanayiindeki atılımlarıyla çok daha güçleniyor, güçlenecek. Bölgede daha da güçlenen bir Türkiye de ABD’nin işine gelmez, gelmiyor. O, kendisine muhtaç, kendi sözünü dinleyen, verdiği silahlarla, malzemelerle yetinen bir Türkiye istiyor. Yani “benim her dediğimi yapmak zorundasın” diyor… Ama şimdi bu model değişti artık. T.C Devleti çok zor bir irade ortaya koyarak hem müttefiklik hukukundan vazgeçmedi hem yapılan tüm engellemelere, ambargolara, aşağılık tezgahlara rağmen ana karası, gök vatanı, mavi vatanının savunmasıyla ilgili müthiş bir gelişme sağladı. Stratejik özerklik anlamında.. Olmayanı oldurdu, var olanı da daha da geliştirdi...Çelik Kubbe de bunun şimdilik son örneği... (...)"

 

 
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