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'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

Rus askeri uzman Korotçenko,ABD’nin Hindistan’a Rus S-400 füze savunma sistemlerinin satış anlaşması için tehditler savuramayacağını belirterek Washington'un bu durumu kabullenmek zorunda olduğunu belirtti. ABD bu durumda Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenmek durumunda kaldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:36
'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

Rus askeri uzman Korotçenko, ABD’nin Hindistan’a Rus S-400 füze savunma sistemlerinin satış anlaşmasını feshetmesi için dayatmada bulunamayacağını, zira yaptırım uygulaması halinde Washington’un otomatik olarak bu ülkenin silah pazarını kaybedeceğini belirtti.

Rus medyasında ABD’nin Hindistan’ı S-400 anlaşmasını feshettirmeye çalıştığı yönündeki haberleri değerlendiren Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko, Sputnik’e yorumunda Washington’un Yeni Delhi’ye bu konuda dayatmada bulunamayacağını, zira yaptırım uygulaması halinde Washington’un otomatik olarak bu ülkenin silah pazarını kaybedeceğini kaydetti.

Korotçenko, “ABD tarafından uygulanabilecek yaptırımlara gelince, Washington Patriot füzesavar sistemlerinin yanı sıra Yeni Delhi’ye farklı silahlar da satmak ister" diye konuştu.

"S-400'ler gerekli"

ABD’nin Hindistan’a karşı doğrudan bir şantaj kullanmayı göze alamayacaklarını, fakat ‘kulis arkası anlaşmalara’ varma çabalarının da başarısız olacağını söyleyen Korotçenko, şöyle konuştu:

“Washington’un daha ince bir taktik seçeceğini, diplomatik baskı araçlarını kullanacağını, bir takım kulis arkası anlaşmalar elde etmeye çalışacağını düşünüyorum. Hindistan’ın ise ABD’nin vaatlerine kanması ya da tehditlerine karşı boyun eğmesi çok zor, zira S-400’ler kendi kapsamlı hava ve uzay savunma sistemini kurması için gerekli.”

Rusya ve Hindistan, Ekim 2018’de S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınmasıyla ilgili anlaşmayı imzaladı, 5 S-400 bataryasının teslimini kapsayan kontratın tutarı 5 milyar doları aşıyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki geniş çaplı müzakereler sonunda karara bağlanan anlaşmada Kasım 2020'de başlayacak olan teslimatların Nisan 2023'de tamamlanması öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:36
  1. ABD
  2. Hindistan
  3. S400

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