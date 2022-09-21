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Dünya ABD tüm dünyadan sır gibi saklıyordu... Görücüye çıkacağı tarih belli oldu
Dünya

ABD tüm dünyadan sır gibi saklıyordu... Görücüye çıkacağı tarih belli oldu

ABD'nin tüm dünyadan sır gibi sakladığı "B-21 Raider Bombardıman Uçağı"nın görücüye çıkacağı tarih belli oldu. B-21, B-1 ve B-2 bombardıman uçaklarının yerini alacak B-21 Raider'ın 2023 yılında havalanması hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 19:14:00 -
ABD tüm dünyadan sır gibi saklıyordu... Görücüye çıkacağı tarih belli oldu

ABD ordusunda B-21, B-1 ve B-2 bombardıman uçaklarının aşamalı olarak yerini alacak olan B-21 Raider için son aşama girildi. 639 milyon dolara mal olan B-21 Raider bombardıman uçağının Aralık ayının ilk haftasında görücüye çıkacağı bildirildi.

ABD Hava Kuvvetleri bombardıman filosunun omurgasını oluşturacak, uzun menzilli B-21 Raider için Northrop Grumman Corporation açıklamada bulundu. Şirket, uçağın Palmdale'de Kaliforniya tesisinde tanıtılacağını duyurdu.

B-21 Raider'ın ilk uçuşunun zamanlaması konusunda bilgi veren Northrop Grumman ve ABD Hava Kuvvetleri, uçuşun yer testi sonuçlarına göre belirleneceğini, tahmini olarak 2023'te havalanacağını bildirdi.

Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral CQ Brown, Jr. , "B-21 Raider'ın açılışı Hava Kuvvetlerimiz için tarihi bir an olacak" ifadesini kullandı. Northrop Grumman Aeronautics Systems Başkan Yardımcısı Doug Young, "B-21 şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş askeri uçak, öncü yenilik ve teknolojik mükemmelliğin bir ürünü" dedi

Mayıs ayında ilk ve en kritik yük kalibrasyon testini tamamlayan B-21 Raider'ın son montaj aşamasına geçilirken ABD Hava Kuvvetlerinin uçaktan en az 100 adet alacağı belirtiliyor.

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