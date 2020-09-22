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Ekonomi ABD Ticaret Bakanı'ndan Türkiye ile ticaret açıklaması
Ekonomi

ABD Ticaret Bakanı'ndan Türkiye ile ticaret açıklaması

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD ve Türkiye'nin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi için sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının kilit rol oynayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 21:15:00 -
ABD Ticaret Bakanı'ndan Türkiye ile ticaret açıklaması

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'na video konferans yöntemiyle katılan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile temasların sürdüğünü söyledi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iki ülke arasındaki sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin önemini ele aldıklarını anımsatarak, yaklaşık 1700 ABD şirketinin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve bunların 60'a yakınının bölgesel merkezlerinin Türkiye'de olduğunu söyledi.

ABD ticaret açığı verdi

Bakan Ross, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin geçen sene 20,6 milyar dolara ulaştığını belirterek, ABD'nin geçen yıl Türkiye'ye karşı 600 milyon dolarlık ticaret açığı verdiğini söyledi.

ABD'nin Türkiye'ye ihracatı hakkında bilgi veren Ross, rakamın düştüğünü ve bunun endişe verici bir durum olduğunu söyledi.

ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi hedefine değinen Ross, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili ticareti 100 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirterek, koronavirüse rağmen ABD'nin Türkiye ile daha fazla ticari temas kurmakta kararlı olduğunu söyledi.

Bakan Ross, ABD'nin Türkiye'ye yapacaı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının, ticaret hacminde 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmada kilit rol oynayacağını söyledi.

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