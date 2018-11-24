ABD, teröristleri değil Türkiye’yi gözetleyecek

Göksel Çağlav Ankara

Suriye’de iç savaşın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK/YPG’ye her türlü silah, mühimmat, para ve strateji desteğinde bulunan ABD, şimdi de Türkiye sınırına gözetleme kuleleri dikmeye çalışıyor. Sözde Türkiye’nin müttefiki olarak gözüken ABD, Münbiç’te mutabakat çerçevesinde Mehmetçik ile ortak devriye atarken, diğer yandan Münbiç’in içinde bulunan terör örgütü militanlarının şehir merkezinden çıkması için adım atmıyor. Askeri kaynaklar ABD’nin Münbiç ve Fırat’ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG’nin ABD askerlerinin bulunduğu bölgelerde bile devriye atmasına izin verdiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) örgütün Türkiye’ye yönelik saldırıları misliyle karşılık vereceği konusunda ABD’nin ilgili birimlerine haber verildiğini aktardılar. ABD’nin masada başka, sahada başka tutum gösterdiğini anlatan yetkililer, bu durumdan duyulan rahatsızlığın diplomatik kanallardan ilgililerine anlatıldığını belirttiler.

ABD terör örgütünü koruyor

Daha önce tünel ve hendek kazma konusunda terör örgütüne yol gösteren ABD, şimdi de gözetleme kuleleri dikerek, Türkiye’yi gözetleme hevesine girdi. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı bir heyet, geçtiğimiz gün Ceylanpınar’ın tam karşısında bulunan Rasulayn bölgesine giderek sınır hattında incelemelerde bulundu. İstihbarat ve yerel kaynaklar ABD’nin, bölücü terör örgütü PKK/YPG’yi korumak için Fırat'ın doğusundaki sınır hattında gözetleme kuleleri inşa edeceği bilgisini aktardı. ABD bu hamlesiyle terör örgütü ile Türkiye’nin arasına kalkan olma girişiminde bulunacak. ÖSO/Hamza Tümeni komutanı Seyf Polat, “ABD'nin bölücü terör örgütü YPG/PKK'yı korumak ve bölgede varlığını devam ettirmesi için yapılmış bir hamle” dedi.