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Teknoloji ABD Temsilciler Meclisi'nden Facebook'a çağrı: İslam karşıtı paylaşımları da hızla engelle!
Teknoloji

ABD Temsilciler Meclisi'nden Facebook'a çağrı: İslam karşıtı paylaşımları da hızla engelle!

Çocuk pornosu ve aşırılıkçı şiddete ilişkin içeriklerin yüzde 99'unu zamanlıca engellediği için övündüğü Facebook'a çağrıda bulunan ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, İslam düşmanı içeriklere karşı yavaş hareket ettiği gerekçesiyle eleştirdi ve bu paylaşımlara yönelik de hızlı davranılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:39:00 -
ABD Temsilciler Meclisi'nden Facebook'a çağrı: İslam karşıtı paylaşımları da hızla engelle!

ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, geniş kullanıcılara ulaşmadan önce, Müslüman karşıtı içeriklerin yasaklanması için Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'e bir mektup gönderdi.

"İslam düşmanı içeriklere karşı yavaş hareket ediliyor" eleştirisi

Mektupta vekiller, Facebook'un Müslüman karşıtı içerikleri platformdan kaldırma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bu duruma bir çözüm talep etti.

Demokrat 30 vekilin imzasını taşıyan mektupta, "Facebook, çocuk pornosu ve aşırılıkçı şiddete ilişkin içeriklerin yüzde 99'unu zamanlıca engellediği için övünüyor. Platform aynı performansı, Müslüman karşıtı olan ya da bir etnik ya da dini grubu hedef alan nefret söylemi için de yapmalı." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta Facebook'un, söz konusu içerikleri geniş kitlelere ulaşmadan engellemeyi başaramaması nedeniyle platformun, Müslüman karşıtı gruplar için kötü niyetle kullanıldığı belirtildi.

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