ABD'nin önemli siyasi analiz sitelerinden Real Clear Politics'te (RCP) yer alan son anketlere göre, Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD temsilciler meclisi seçimi kim kazandı?

ABD'de gerçekleşen başkan, senato ve temsilciler meclisi oylaması sürüyor. Sonuçlar henüz netleşmedi.

Temsilciler Meclisinde Demokratların şu anda 214 sandalyeyi ellerinde tutacakları, Cumhuriyetçilerin kazanması beklenen sandalye sayısının ise 182 civarında olduğu görülüyor.

Geriye kalan 39 sandalye içinse her iki parti arasındaki rekabetin halen sürdüğü ifade ediliyor.

Kararsızların son günlerdeki tercihleri, bu sandalyelerin akıbetini büyük oranda belirleyecek.

ABD temsilciler meclisi kaç yılda bir seçilir?

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin iki yasama organından biridir. Toplam sandalye sayısı 435 olan Temsilciler Meclisi, her iki yılda bir yapılan seçimlerle yenilenir. Temsilciler Meclisinin üyeleri federal halkı temsil ederler. Her eyaletten seçilen üyelerin sayısı o eyaletin nüfusuna bağlıdır. Her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımına göre eyaletlerin Temsilciler Meclisine yolladıkları üye sayısı değişebilmektedir.

ABD temsilciler meclisi kimlerden seçilir?

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisinin hemen hemen tamamı Amerika Birleşik Devletleri siyasetinin 2 ana partisi olan Demokratik Parti ve Cumhuriyetçi Parti'den oluşur. Meclis Başkanı (Speaker of the House) çoğunlukta olan partiden seçilir. Ayrıca Meclis komisyonlarının başkanları da çoğunluk partisinden seçilir. O yüzden azınlıkta olan partinin Temsilciler Meclisi kararları üzerindeki etkisi çok azdır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sistemi yasama ve yürütme organlarını tamamen birbirinden ayırmıştır. Hükûmet Meclis içinden değil, başkanlık seçimleriyle seçilir. Meclis seçimleri başkanlık seçimlerinden ayrı olarak yapılır. Bunun sonucu olarak Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran parti ile hükûmeti yöneten partinin iki ayrı parti olması mümkündür.