ABD Temsilciler Meclisi federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki federal kurumların, ABD yerel saatiyle gece yarısı itibarıyla kapanmasını önleyecek 2 günlük geçici bütçe tasarısını onayladı.

Amerikan federal hükümetine, 20 Aralık Pazar günü gece yarısına kadar finansman sağlayacak geçici bütçe teklifi, Temsilciler Meclisi'nde 60'a karşı 320 oyla kabul edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısına ilişkin görüşmelere zaman kazandıracak geçici bütçe tasarısının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

Tasarının Senato'da bir an önce onaylanarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi, ülkede 2020 mali yılının 30 Eylül'de sona ermesi nedeniyle federal hükümete 11 Aralık'a kadar kaynak aktarılmasını sağlayan ilk geçici bütçe tasarısını 22 Eylül'de onaylamıştı.

Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçeye ilişkin devam eden görüşmelerde bir anlaşmaya varamaması ve hükümetin kapanmasının önüne geçilmesi için Amerikan federal hükümetine 18 Aralık'a kadar finansman sağlayacak ikinci geçici bütçe tasarısı da geçen hafta kabul edilmişti.



