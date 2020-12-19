  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD Temsilciler Meclisi federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
Ekonomi

ABD Temsilciler Meclisi federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçeye ilişkin görüşmelere zaman kazandıracak 2 günlük geçici bütçe tasarısı, 60'a karşı 320 oyla geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-19 03:12:28 -
ABD Temsilciler Meclisi federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki federal kurumların, ABD yerel saatiyle gece yarısı itibarıyla kapanmasını önleyecek 2 günlük geçici bütçe tasarısını onayladı.

Amerikan federal hükümetine, 20 Aralık Pazar günü gece yarısına kadar finansman sağlayacak geçici bütçe teklifi, Temsilciler Meclisi'nde 60'a karşı 320 oyla kabul edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısına ilişkin görüşmelere zaman kazandıracak geçici bütçe tasarısının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

Tasarının Senato'da bir an önce onaylanarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi, ülkede 2020 mali yılının 30 Eylül'de sona ermesi nedeniyle federal hükümete 11 Aralık'a kadar kaynak aktarılmasını sağlayan ilk geçici bütçe tasarısını 22 Eylül'de onaylamıştı.

Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçeye ilişkin devam eden görüşmelerde bir anlaşmaya varamaması ve hükümetin kapanmasının önüne geçilmesi için Amerikan federal hükümetine 18 Aralık'a kadar finansman sağlayacak ikinci geçici bütçe tasarısı da geçen hafta kabul edilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı
Gündem

Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı

CHP Grup Başkanvekili zgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yı..
Pakistan'dan dünya gündemine bomba gibi düşen açıklama: Bize saldırmayı planlıyorlar
Dünya

Pakistan'dan dünya gündemine bomba gibi düşen açıklama: Bize saldırmayı planlıyorlar

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan ile aralarındaki durumların oldukça hassas olduğunu belirterek, "İstihbarat kaynakla..
Süleyman Soylu'dan flaş sözler: Üzüldüğüm şudur...
Gündem

Süleyman Soylu'dan flaş sözler: Üzüldüğüm şudur...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uluslararası Göçmenler Günü" nedeniyle Türkiye'de göçmenlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı...
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay