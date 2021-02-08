ABD tehdit etti: Hafif kafa sallamadan daha farklı yaparız

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 2018'de tek taraflı olarak Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ndan (JCPOA) çekilmiş ve İran'a yönelik yaptırımları arttırmıştı. ABD’nin yaptırımları ve anlaşmadan çekilmesinin ardından İran, 2019'da nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinden bazılarını azaltarak, uranyum zenginleştirmesini JCPOA'da belirtilen yüzde 3,67 seviyesinin üzerine çıkarmıştı. ABD, JCPOA kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmeyen İran'a sıkı yaptırımlar uygulamış ve müzakere masasına oturmayı reddetmişti.

ABD ve İran arasında yaşanan nükleer gerginliğin ardından Psaki, İran'dan sonra ABD'nin de JCPOA'ya uyacağını kaydetti. Psaki, "İran JCPOA kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirirse, ABD de aynısını yapacaktır ve daha sonra bunu diğer ilgili alanları da kapsayan daha büyük ve güçlü bir anlaşma inşa etmek için bir platform olarak kullanacaktır" ifadelerini kullandı.

“Hafif bir kafa sallamadan farklı bir şekilde yapardık”

Başkan Biden'ın dün yaptığı açıklamaya da açıklık getirmek istediğini dile getiren Psaki, "Bence büyük bir politika değişikliği ilan ediyor olsaydık, bunu hafif bir kafa sallamadan farklı bir şekilde yapardık. Fakat genel olarak Biden'ın konumu tam olarak olduğu gibi sabit durmakta" dedi.

Psaki, ABD'nin aradığı daha güçlü anlaşmanın JCPOA'yı ilk başta bir araya getirerek, P5+1 ortakları ile müzakere edileceğini kaydetti. Psaki, P5+1'e yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesine ve 2015 yılında nükleer anlaşmaya varmak için İran ile birlikte müzakere eden Almanya'ya da gönderme yaptı. İranlı liderlerin JCPOA'yı ilk etapta terk eden taraf ABD olduğu için İran'la yeniden temas kurmanın Washington'a bağlı olduğu sözlerine cevap veren Sözcü Psaki, Biden yönetimin tutumunun net olduğunu kaydetti. Psaki, "Bildiğiniz gibi bunlar eski yönetimin eylemleriydi. Ve tabii ki Başkan Biden, başlangıçta planın bir araya getirilmesini savunan bir yönetimin parçasıydı. Sanırım kendisinin konumu, ulusal güvenlik ekibimizin konumu ve ortaklarımızla tartıştığı ya da ortaklarımıza aktarırken konumu hakkında söylemeliyim ki, JCPOA kapsamındaki yükümlülüklere tam olarak uymak gerçekten İran'a kalmış ve bu noktada tartışmayı ileriye taşıyabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün bir televizyon programında ABD-İran ilişkilerine yönelik soruları yanıtlamıştı. Biden, İran hakkında yöneltilen "Önce uranyumu zenginleştirmeyi bırakmaları mı gerekiyor?" sorusunu başıyla onaylamış ve İran hükümetinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmadığı sürece ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarını kaldırmayacağına dikkat çekmişti. ABD'nin İran ile müzakere masasına geri oturup oturmayacağı sorusuna ise Biden, "Hayır" cevabını vermişti.