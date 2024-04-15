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Dünya ABD tarihinde bir ilk! Trump'ın yargılanması başlıyor
Dünya

ABD tarihinde bir ilk! Trump'ın yargılanması başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-15 10:36:00 - 2024-04-15 10:52:07
ABD tarihinde bir ilk! Trump'ın yargılanması başlıyor

Donald Trump, bugün New York adliyesinde başlayacak ceza davasında, yargılanan ilk eski ABD başkanı olacak. Bugün jüri seçimiyle başlayacak duruşmanın altı ila sekiz hafta sürmesi bekleniyor.

ABD eski Başkanı Donal Trump, 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce eski yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a yapılan susma parası ödemesini gizlemek için iş kayıtlarında tahrifat yapmakla suçlanıyor.

77 yaşındaki Trump, suçlu bulunması halinde en fazla dört yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak ancak hapis cezasından kurtulup bunun yerine para cezasına çarptırılabilir.

Suçsuz olduğunu iddia etti.

Trump'ın tarihi duruşması, başkanlık kampanyasının arka planında gerçekleşecek ve sonuçta, olası Cumhuriyetçi adayın, seçmenlerin Kasım ayında sandık başına gitmesinden aylar önce hüküm giymiş bir suçluya dönüşmesi mümkün olacak.
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Pazartesi günü jüri seçimiyle başlayacak duruşmanın altı ila sekiz hafta sürmesi bekleniyor ve Donald Trump'ın eski tamircisi Michael Cohen'e yaptığı tazminat etrafında şekillenecek.

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