ABD tarihinde bir ilk! Trump'ın yargılanması başlıyor

ABD eski Başkanı Donal Trump, 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce eski yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a yapılan susma parası ödemesini gizlemek için iş kayıtlarında tahrifat yapmakla suçlanıyor.

77 yaşındaki Trump, suçlu bulunması halinde en fazla dört yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak ancak hapis cezasından kurtulup bunun yerine para cezasına çarptırılabilir.

Suçsuz olduğunu iddia etti.

Trump'ın tarihi duruşması, başkanlık kampanyasının arka planında gerçekleşecek ve sonuçta, olası Cumhuriyetçi adayın, seçmenlerin Kasım ayında sandık başına gitmesinden aylar önce hüküm giymiş bir suçluya dönüşmesi mümkün olacak.

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Pazartesi günü jüri seçimiyle başlayacak duruşmanın altı ila sekiz hafta sürmesi bekleniyor ve Donald Trump'ın eski tamircisi Michael Cohen'e yaptığı tazminat etrafında şekillenecek.