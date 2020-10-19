ABD tarih verdi: 2023'e kadar...

Dünyada gelişen teknoloji ile beraber ABD’nin savaş hakkında düşünme, hazırlık ve plan yapma şeklinin değiştiğini ifade eden ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bu dönüşümün sebebinin, Rusya ve Çin gibi güçlü rakiplerinin, hassas uzun menzilli test atışları gibi son teknoloji askeri yenilikler ile ABD'nin uzun zamandır süren askeri avantajlarını aşındırmaya çalışması olduğunu söyledi.

Esper, yaptığı açıklamada, "Rakiplerimiz, manevra özgürlüğümüzü engellemek için uzun menzilli test atışları geliştirdikçe, önümüzdeki beş yıl içinde hipersonik yatırımlarımızı artırıyoruz. Böylece testleri hızlandırabilir ve bu yetenekleri savaş uçağına olabildiğince çabuk entegre edebiliriz." dedi.

Mart'ta kara kuvvetleri ve donanmanın, bir hipersonik silah geliştirme çalışmalarında başarılı bir testi başlatarak mühim bir kilometre taşına ulaştı. Mark Esper planın, bu teknolojiyi 2023'e kadar kuvvetlere entegre etmek olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2016'dan beri hipersonik için bütçesini 10 kat artırdı. 2020 mali yılı hipersonik sistemler için yaklaşık 3,5 milyar dolar ayrıldı ve gelecek senelerde daha da büyümesi bekleniyor.

Kaynak: star.com.tr