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Dünya ABD Taliban hükümetini tanıyacak mı? Biden duyurdu
Dünya

ABD Taliban hükümetini tanıyacak mı? Biden duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ı "yeni Afgan hükümeti" olarak henüz tanımayacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 13:06:00 -
ABD Taliban hükümetini tanıyacak mı? Biden duyurdu

Bloomberg News muhabiri Sophia Cai'ye konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Taliban hükümetini tanıma gibi bir niyetlerinin olmadığını açıkladı. Biden konuya dair yaptığı açıklamada "Bu çok uzak bir yol, buna daha çok var" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına açıklama yapan Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki de, Beyaz Saray'ın Taliban'ı tanımak için "acele etmediğini" ifade etmişti.

Psaki, "Bu, Taliban'ın davranışına ve küresel toplumun beklentilerini karşılayıp karşılamadığına çok bağlı olacak" dedi.

Öte yandan benzer yorumlar ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından da tekrarlandı.

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