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ABD Suudilere 'yol haritası' verdi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak yol haritası verdiği öğrenildi.

20 Kasım 2018 Salı 15:53
ABD Suudilere 'yol haritası' verdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Suudi Kral Selman ve Prensi Muhammed bin Selman’ı Kaşıkçı cinayetinden için bir yol haritası verdiği iddia edildi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetiyle ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.

Middle East Eye (MEE) sitesinden David Hearst ve Daniel Hilton'un üst düzey Suudi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Kral Selman ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti skandalından korumak için bir yol haritası hazırladı.

Yol haritası hazırladı

Kaynak, ABD'li bakanın 16 Ekim'deki Riyad ziyaretinde yol haritasını sunduğunu öne sürdü: "Pompeo, 18 Ekim'de soruşturmayı tamamlaması için Suudi Arabistan'a birkaç gün daha verilmesi gerektiğini söylediğinde aslında planı uygulamak için onlara zaman veriyordu."

İddiaya göre plan, cinayeti kraliyet ailesinden birinin üstüne atmayı içeriyor. Bu kişinin kim olacağının henüz belirlenmediğine vurgu yapan kaynak, planın ancak Suudi Veliaht Prensi'nin üstüne çok fazla gidildiğinde uygulamaya konulabileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:53
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. Suudi Arabistan

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