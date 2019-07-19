ABD Suudi Arabistan'a asker gönderiyor

ABD'nin Suudi Arabistan'a İran ile yaşanan gerilim kapsamında 500 asker göndereceği ifade edildi.

İran ile Basra Körfezi ekseninde yaşanan siyasi ve askeri gerilim paralelinde ABD, bölgedeki askeri varlığını da artırma eğiliminde.

Bu kapsamda 500 askerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın doğusundaki çöl bölgesinde yer alan Prens Sultan Hava Üssü'ne konuşlanacağı belirtildi.

İsmi açıklanmayan kaynakların CNN'e yaptığı açıklamalara göre, üsse konuşlanacak ABD askerleri üssün kapasitesinin iyileştirilmesinde ve bölgede bir Patriot hava savunma sistemi kurulmasında görev yapacak.

Bölgede İran ve ABD arasındaki gerginlik artarken, bu gerginliğin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Körfez ülkelerine de yansıması bekleniyordu.

Kaynak: Mepa News