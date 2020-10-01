ABD, Suriye'deki DEAŞ'lı Amerikan vatandaşlarını ülkeye getirdi
ABD Adalet Bakanlığı, Suriye'de bulunan DEAŞ'lı Amerikan vatandaşlarını ülkeye getirdiklerini açıkladı.
ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın elinde tuttuğu DEAŞ üyesi Amerikan vatandaşlarının tamamını ülkelerine getirdiklerini açıkladı.
DEAŞ'lı Amerikan vatandaşları ülkeye getirildi
ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son zamanlardaki 4 sanığın da transferiyle birlikte ABD, haklarında DEAŞ'a destek vermekle ilişkili suçlardan cezai işlem bulunup SDG gözetiminde bulunan tüm Amerikan vatandaşlarını ülkeye getirdi." denildi.
Açıklamada, ABD'nin, Irak ve Suriye'den toplam 27 vatandaşını DEAŞ'a destek verdiği suçlamasıyla yargılamak üzere ülkesine getirdiği bilgisi paylaşılırken bunlardan 10'unun doğrudan örgütle terör faaliyetlerine katıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi.
ABD'den diğer ülkelere çağrı
Bakanlık, örgüt mensuplarının isimleri ve DEAŞ'a katılma şekillerine de yer verdiği açıklamada, diğer ülkelerin de DEAŞ mensubu vatandaşlarını teslim alması çağrısında bulundu.