ABD, Sudan’daki HDK'yı "terör örgütü" olarak sınıflandırmayı görüşüyor

ABD Temsilciler Meclisi, Sudan'daki savaş ve insani krizle ilgili yeni bir yasa tasarısını görüşmeye hazırlanırken, tasarıda Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) "terör örgütleri" listesine alınmasının değerlendirilmesine yönelik tavsiyeler yer alıyor.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi tarafından ele alınacak tasarı, ABD yönetimine Hızlı Destek Kuvvetleri yetkilileri ve aile üyelerine yönelik yaptırımları değerlendirme çağrısında bulunuyor.

Tasarı ayrıca yönetimi, soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla bağlantılı kişi ve kuruluşları belirlemeye ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen aktörleri tespit etmeye zorunlu kılıyor.

Metinde, ABD yönetiminden Sudan konusunda kapsamlı ve net bir strateji hazırlaması da talep ediliyor.

Washington yönetimi Şubat 2026'da, Darfur bölgesindeki El Faşir kentinin yaklaşık 18 ay süren kuşatmasındaki rolleri nedeniyle Hızlı Destek Kuvvetleri'ne bağlı üç komutana mali yaptırım uygulamıştı. El Faşir, Ekim 2025'te HDK'nın kontrolüne geçmişti.

Son aylarda Hızlı Destek Kuvvetleri'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri hedeflere yönelik insansız hava aracı saldırılarını artırdığı belirtiliyor. Saldırıların kentleri, kamu hizmetlerini ve kritik altyapıları hedef aldığı, çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve geniş çaplı maddi hasara yol açtığı ifade ediliyor.

Muhammed Hamdan Dagalo'nun liderliğini yaptığı HDK'nın, El Ubeyd kenti ve Kordofan bölgesindeki diğer yerleşimlere yönelik saldırılarını sürdürdüğü, zaman zaman başkent Hartum çevresindeki hedefleri de vurduğu bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2026 yılının başından Nisan ayına kadar insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda ülke genelinde en az 880 sivil hayatını kaybetti.

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında dördüncü yılına giren savaş, ülkeyi dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bıraktı. Çeşitli tahminlere göre çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini aşarken, milyonlarca kişi ülke içinde veya dışında yerinden edildi.

Darfur ve Kordofan'ın bazı bölgelerinde ise kıtlık ve ciddi gıda krizlerinin yaşandığı belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News