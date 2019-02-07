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ABD, Siyonistler uğruna yine takoz oldu

ABD, terör devleti İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararının ardından, Filistinlilerin korunmasını isteyen BMGK adımına karşı çıktı.

07 Şubat 2019 Perşembe 10:49
ABD, Siyonistler uğruna yine takoz oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) iki geçici üyesi Kuveyt ve Endonezya, konseyden İsrail'in (TIPH) tek taraflı kararından endişe duyulduğunu belirten ve Filistinlilerin korunması çağrısı yapan ortak bir açıklama yayımlamasını istedi.

ABD ise İsrail'e El Halil'de Filistinlilerin korunması çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi açıklamasına engel oldu.

ABD'nin itirazı üzerine açıklama kabul edilmedi. BMGK açıklamaları 15 üyeli konseyde oy birliğiyle kabul ediliyor.

Taslakta ayrıca İsrail'in Filistin'deki yerleşim yerlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtiliyor ve iki devletli çözüm çağrısı yineleniyordu.

"İzin vermeyeceğiz"

İsrail, görev süresi geçen ay sona eren El Halil kentindeki TIPH'nin, görev süresini uzatmayacağını duyurmuştu. Başbakan Binyamin Netanyahu, "Bize karşı çalışan bir uluslararası gücün varlığına izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

TIPH, El Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.

Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek, buna ilişkin raporlar hazırlıyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 10:52
  1. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi
  2. İsrail

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