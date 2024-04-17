ABD siyonist rejimi şımartmaya devam ediyor
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, siyonist rejimin savunmasını desteklediklerini duyurdu.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, Austin'in İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefon görüşmesinde "İran'ın İsrail'e 13 Nisan Cumartesi günü düzenlediği, ABD, İsrail ve müttefik kuvvetlerin ortak savunma operasyonuyla engellediği saldırıların sonuçlarını" ele aldığı ifade edildi.
Açıklamada, Austin'in ülkesinin İsrail'in savunmasına desteğini ve "stratejik bölgesel istikrar hedefini" teyit ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
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