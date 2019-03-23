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ABD sivilleri vurdu: Çok sayıda ölü var

ABD, Afganistan'ın kuzeyinde sivilleri hedef aldı. Küresel eşkıya ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında en az 13 sivil hayatını kaybetti.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:30
ABD sivilleri vurdu: Çok sayıda ölü var

ABD'nin Afganistan'ın kuzeyinde sivilleri hedef alan hava saldırısında en az 13 sivil hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Kunduz ilinin merkezine yakın bir yerleşime ABD savaş uçakları hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 13 sivil yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenler arasında çocukların da bulunduğu kaydedildi.

ABD ve Kabil hükümeti güçleri ile Taliban arasında bölgede bir günden uzun süredir çatışmalar devam ediyordu. ABD bölgede 2 askerinin öldürüldüğünü açıklamış, Taliban öldürülen ABD askerlerinin sayısının 5 olduğunu ileri sürmüştü. ABD'nin yaşadığı asker kayıplarının ardından bölgeyi yoğun şekilde bombaladığı aktarıldı.

ABD Ordusu: Afganistan'da 2 askerimiz öldürüldü

Bölge kaynakları, B-52 bombardıman uçaklarının da katıldığı saldırılarda sivil yerleşimlerin yoğun bir şekilde hedef alındığını öne sürdü. Afganistan'da bağımsız olarak faaliyet gösteren medya organlarından "Shamshad News", Kunduz'daki saldırıların ardından sivillerin düzenlediği protesto gösterilerini ekrana taşıdı.

"Shamshad News" tarafından paylaşılan görüntülerde sivillerin, hava saldırılarında öldürülen kişilerin cesetlerini alarak yürüyüş ve protesto düzenledikleri görülüyor.

Afganistan'da son dönemde sivil kayıplarında yaşanan artış göze çarpıyor. ABD'nin, ülkenin birçok bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında bu yıl ölenlerin sayısı yüzlerle ifade ediliyor. Özellikle sıcak çatışmaların yaşandığı Gazni, Hilmend, Kunduz, Nangarhar gibi illerde ABD savaş uçakları cephe hattının gerisindeki sivil yaşam alanlarını da sıklıkla hedef alıyor.

Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:30
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